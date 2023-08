USA: croissance du PIB révisée pour le 2T, à 2,1% en rythme annualisé

Si l'on compare simplement au trimestre précédent, comme le font d'autres économies avancées, la croissance est de 0,5%, contre 0,6% initialement annoncé.

La croissance avait surpris par sa vigueur au deuxième trimestre, s'accélérant par rapport aux 2,0% du premier trimestre, quand les analystes la voyaient ralentir ou, au mieux, rester stable.

En 2022, la croissance de l'économie américaine avait ralenti à 2,1%, après avoir connu en 2021 la plus forte croissance depuis 1984 (5,9%), et en 2020 le plus fort recul du PIB depuis 1946 (-3,5%) et deux mois de récession à cause du Covid-19.