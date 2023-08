Batopin installera un distributeur de billets par jour ouvrable pendant deux ans

"La principale difficulté est de trouver un emplacement adapté pour les distributeurs automatiques", admet le CEO. "Nous avons déjà sélectionné 125 lieux supplémentaires, mais il faut en moyenne six à sept mois pour obtenir toutes les autorisations, effectuer les travaux d'aménagement et de sécurité et mettre en service le distributeur", ajoute-t-il. Afin d'accélérer la procédure, Batopin (pour Belgian ATM OPtimization INitiative) compte envoyer davantage de personnes sur le terrain et collaborer plus étroitement avec les autorités locales.

L'objectif du groupe est d'installer environ 2.500 distributeurs automatiques répartis sur 950 emplacements d'ici fin 2025. Un développement qui, d'après M. Ghysel, devrait répondre au besoin d'argent liquide des Belges. D'après une étude récente de la Banque centrale européenne (BCE), les Belges seraient les plus mécontents d'Europe concernant le manque de disponibilité des espèces.