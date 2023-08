Bourse de Bruxelles - Progression symbolique du BEL 20 freiné par la chute de Ackermans

UCB (82,80) et Galapagos (35,00) étaient également en hausse de 0,80 et 0,98% alors que arGEN-X (464,80) cédait 0,19%.

AB InBev (52,50) et KBC (60,56) valaient 0,98 et 0,72% de moins que la veille tandis que Ageas (36,68) remontait de 0,77%, Melexis (87,20) et Aperam (26,15) de 0,46 et 1,08%.

Les résultats de Recticel (10,14) et IBA (12,18) étaient accueillis par des décotes ramenées à 5,7 et 6,9%, CFE (8,07) perdant de même 3,6% après avoir perdu 5% la veille.

Immobel (33,50) n'ajoutait plus que 0,3% aux 4,4% engrangés la veille tandis que EVS (24,85) et DEME (108,00) abandonnaient 3,1 et 2,2%, Lotus Bakeries (7.270) reperdant 4,5%.

Celyad (0,752) s'envolait enfin de 25,7% tandis que DMS Imaging (0,0155) et Mithra (2,155) remontaient de 6,9 et 2,4%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0850 USD, contre 1,0880 dans la matinée et 1,0940 la veille. Le lingot se négociait autour de 57.570 euros, en progrès de 375 euros.