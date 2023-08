Championnat du monde de rallye-raid - Al-Attiyah et Schareina remettent le couvert sur la 3e étape du Desafio Ruta 40

Après une 2e étape marquée par cinq crevaisons, Al-Attiyah s'est imposé avec 1:41 d'avance sur son coéquipier chez Toyota, le Saoudien Yazeed Al-Rahji. L'Argentin Juan Cruz Yacopini, dans une autre Toyota, a terminé 3e à plus de 11 minutes. Il reste 2e du classement général mais pointe à 11:28 du leader qatari. Le compatriote de Yacopini, Sebastian Halpern (MINI), a été contraint à l'abandon à cause d'un problème de transmission.

Schareina, seulement battu par Van Beveren (KTM) lors du prologue, a remporté sa 3e étape consécutive en moto. L'Argentin Luciano Benavides (Honda) a fini 2e à 1:40, devant l'Américain Ricky Brabec (Honda). L'Australien Toby Price (KTM), leader du championnat du monde, a fini à plus de 10 minutes, 5e, et recule à la 13e place au général. Schareina compte 6:23 d'avance sur Benavides, et 22:03 sur Brabec. Le champion du monde britannique Sam Sunderland (KTM) a abandonné, à cause d'un virus.