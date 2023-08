Championnat du monde de rallye-raid - Le calendrier 2024 comportera 5 manches disputées sur 4 continents

Cette troisième saison s'inspire des deux précédentes avec le Dakar comme épreuve d'ouverture, suivi de l'Abu Dhabi Desert Challenge. En avril, une étape européenne est à nouveau au programme comme l'an dernier avec le Rally-Raid Transibérico au Portugal et en Espagne.

Pour la deuxième année consécutive, le Desafio Ruta 40 revient également au calendrier. Cependant, la course est programmée en juin contrairement à 2023 où elle se déroule en ce moment. Le Rallye du Maroc restera la traditionnelle finale du mois d'octobre, dernier rendez-vous avant le Dakar.

La saison prochaine, les pilotes débuteront donc en Arabie Saoudite avec la 46e édition du Dakar et aux Émirats avec l'Abu Dhabi Desert Challenge. Ils quitteront ensuite l'Asie pour l'Europe et le Rally-Raid Transibérico avant de rejoindre l'Amérique latine et le Desafio Ruta 40. Enfin, après une pause estivale, l'Afrique, terre d'origine de la discipline, dévoilera les noms des futurs champions lors de la traditionnelle finale au Maroc.

Le calendrier 2024:

5-19 janvier : Dakar

25 février-2 mars : Abu Dhabi Desert Challenge

2-7 avril : Rallye-Raid Transibérico

2-8 juin : Desafio Ruta 40

5-11 octobre : Rallye du Maroc