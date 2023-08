Conference League - Le Club de Bruges et Genk également qualifié pour la phase de poules

Le Club de Bruges s'était imposé en Espagne (1-2) à l'aller et a partagé au retour (2-2). C'est à domicile que les Brugeois ont validé leur place dans les poules après avoir été pourtant menés 0-2. A la 73e par Thiago et trois minutes plus tard par Skov Olsen, le Club a égalisé et s'est qualifié de justesse.