Conference League - Stop ou encore pour La Gantoise, Genk et le Club de Bruges ?

Nantie d'un avantage de deux buts conquis en fin de match face à l'APOEL Nicosie, La Gantoise part confiant à Chypre pour tenter de valider son billet lors du match retour du dernier tour de barrage. Coup d'envoi à 19h00.

A 20h00 débutera le match de Genk face à Adana Demirspor. Les Limbourgeois sont en Turquie avec aussi une victoire en poche (2-1) conquise également en fin de rencontre lors du match aller.

Le Club de Bruges a aussi de bonnes chances de passer le cap après un succès à Osasuna (1-2) à l'aller. C'est à domicile eux, à partir de 20h30, que les Brugeois tenteront de valider une place dans les poules.

Le tirage au sort de cette phase de poules aura lieu vendredi (14h30) à Monaco en Suisse au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football et concernera 32 équipes, soit les 22 équipes qualifiées à l'issue des barrages et dix clubs de l'Europa League battus eux dans leur dernier tour de playoffs, dont le perdant du duel entre l'Union St-Gilloise et Lugano. Les Unionistes sont en Suisse ce soir (21h00) après une victoire 2-0 en Belgique à l'aller.

Les têtes de série seront connues le matin du tirage.