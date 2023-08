Crise de l'accueil - "Ma porte reste ouverte", indique la secrétaire d'État de Moor

"Ma porte reste ouverte à ceux qui souhaitent contribuer à trouver des moyens d'accélérer la sortie des réfugiés reconnus et de fournir un accueil d'urgence", réagit jeudi la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) à l'annonce de l'association Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Cette dernière a décidé de ne plus coopérer avec la secrétaire d'Etat pour trouver 300 places d'accueil supplémentaires pour le mois prochain.