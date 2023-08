Des résultats semestriels en baisse mais qui n'inquiètent pas IBA

"Nous avons une excellente visibilité sur notre inventaire et sur son évolution à mesure que nous continuons à convertir le carnet de commandes existant et à signer de nouveaux contrats. Sur cette base, nous prévoyons une amélioration significative de l'activité lors du second semestre. Nous continuons à investir dans le développement de futurs produits via les équipes de Ventes et Marketing et de R&D ainsi que dans des initiatives liées à la digitalisation de nos activités. Nous restons confiants dans les prévisions que nous avons établies lors de la présentation des résultats annuels 2022", conclut Olivier Legrain, CEO.