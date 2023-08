Diables Rouges - Domenico Tedesco doit composer une sélection sans Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne

Courtois et De Bruyne étant absents pour plusieurs mois, les Diables devront apprendre à jouer sans ces deux cadres. Au poste de gardien, la doublure logique de Courtois se nomme Koen Casteels, titulaire indiscutable en Bundesliga depuis de nombreuses années et prêt à saisir l'opportunité. Le remplacement de De Bruyne s'annonce plus compliqué. D'autant que d'autres joueurs de l'entrejeu, comme Youri Tielemans, Leander Dendoncker et Roméo Lavia ont très peu, voire pas du tout, joué depuis le début de la saison. La bonne nouvelle pour Tedesco, c'est le retour d'Amadou Onana, absent du dernier rassemblement sur blessure.

En attaque aussi, Lukaku n'a pas encore disputé la moindre minute. Mais là, Tedesco pourra compter sur Loïs Openda, qui a très bien commencé avec Leipzig, marquant deux buts lors des deux premières journées de championnat.

Lors du précédent rassemblement, Tedesco avait créé la surprise avec les sélections d'Olivier Deman, Ameen Al-Dakhil, Aster Vranckx et d'Arnaud Bodart, tandis que l'arrivée chez les Diables de Mike Trésor était plus attendue. L'Italo-Allemand pourrait à nouveau sortir plusieurs lapins de son chapeau lors de cette sélection.

Après une victoire 0-3 en Suède, un partage 1-1 face à l'Autriche et un succès 0-3 en Estonie, la Belgique (7 points) est deuxième du groupe F derrière l'Autriche (10 points, 4 matches).