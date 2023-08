DP World Tour - Colsaerts 46e et Dumont de Chassart 106e en ouverture de l'European Masters

Adrien Dumont de Chassart, pour son deuxième tournoi de cette catégorie, a bouclé son premier parcours en 71 coups, un au-dessus du par, pour se situer à la 106e place.

Le Bruxellois, 40 ans, a rentré une carte avec quatre birdies pour deux bogeys, deux sous le par, à cinq coups des six leaders: les Anglais Matthew Fitzpatrick et Eddie Pepperell, le Malaisien Gavin Green, le Danois John Axelsen, l'Espagnol Nacho Elvira et le Japonais Masahiro Kawamura.

Adrien Dumont de Chassart a bouclé lui son premier parcours en 71 coups. Le golfeur de Villers-la-Ville, 23 ans, a inscrit un eagle et trois birdies sur sa carte, mais a concédé quatre bogeys et un double bogey.

- Classement après le premier tour (par 70):

1. Nacho Elvira (Esp) 63 -7

. Gavin Green (Mal) 63

. John Axelsen (Dan) 63

. Matthew Fitzpatrick (Ang) 63

. Masahiro Kawamura (Jap) 63,

. Eddie Pepperell (Ang) 63

...

46.Nicolas Colsaerts 68

106. Adrien Dumont de Chassart 71