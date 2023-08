En Wallonie, les loyers des logements énergivores pourront à nouveau être indexés

Depuis octobre 2022, seuls les loyers des logements affichant un certificat PEB A, B ou C peuvent être indexés totalement, les autres PEB imposant une indexation limitée ou carrément interdite (pour les PEB F et G).

"L'objectif de cette mesure était social. Nous voulions protéger les personnes qui vivaient dans des logements mal isolés, en limitant l'indexation disproportionnée de leur loyer, alors que l'indice santé connaissait une hausse exceptionnelle liée aux prix de l'énergie, dans le contexte de la guerre en Ukraine", a expliqué le ministre Collignon (PS).

"À partir du moment où l'élément conjoncturel disparaît, on revient dans le régime ordinaire. Aujourd'hui, on est revenu dans des indices normaux. Il n'y a donc plus de raison de maintenir une situation exceptionnelle. Il fallait une mesure corrective sociale, mais il faut aussi être juste envers les propriétaires", a-t-il ajouté.

"On a connu une situation particulière qui a conduit à une mesure exceptionnelle. Celle-ci pourrait être réactivée si la situation dérapait de nouveau", a assuré Christophe Collignon.

À noter qu'en Flandre, la levée de l'interdiction interviendra dès le 1er octobre alors que, selon l'Echo, la Région bruxelloise n'exclut pas de prolonger le gel de l'indexation.