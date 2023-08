Jupiler Pro League - Un défenseur norvégien à Charleroi

Vetle Dragsnes, 29 ans, évoluait au SK Lillestrom depuis trois saisons. Il avait entamé sa carrière professionnelle en 3e division norvégienne à Strommen (2014) où il a passé 2 saisons avant d'être transféré dans un autre club de division 3 norvégienne, Ullensaker/Kisa IL, détaille encore Charleroi. "En 2018, le défenseur a été transféré en 2e division à Mjondalen. C'est lors du mercato hivernal de 2021 que Vetle s'est fait remarquer et a rejoint Lillestrom en première division."

"Le Sporting recrute un défenseur gaucher expérimenté et athlétique. Doté de la capacité de marquer sur phase arrêtée et de délivrer des centres millimétrés, Dragsnes sera un véritable atout à la fois défensivement et offensivement", se félicite le club carolo, à la peine en ce début de championnat avec 3 points sur 15.