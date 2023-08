La 5e édition du World Cleaning Day programmée le 16 septembre

L'idée est de s'attaquer au problème mondial des déchets sauvages, précise l'ASBL, selon laquelle, chaque année, plus de 11 milliards de kilos de plastique se retrouvent dans les mers et océans. Une grande partie de ces déchets est acheminée par les rivières. Cette quantité de déchets a des conséquences considérables pour les êtres humains et les animaux.

A Liège, l'action prendra la forme d'une opération de nettoyage le long de la Meuse et de l'Ourthe. Elle aura lieu de 14h à 17h au parc de la Boverie.