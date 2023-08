Le Belge Matthieu Bonne tente de battre le record du monde de nage non-stop

Matthieu Bonne veut nager au moins 127 km d'une traite et sans assistance. Il battrait ainsi le record du nageur olympique maltais Neil Agius établi à 125,7 km.

Les conditions sont actuellement meilleures qu'hier/mercredi. La température de l'eau est de 27°. Matthieu Bonne s'est élancé avec enthousiasme. "Je le sens bien. Rendez-vous dans un jour ou deux", a-t-il lancé. L'exploit durera entre 50 et 72 heures. Sa tentative de record peut être suivie sur les médias sociaux de Matthieu et via le tracker : matthieubonne.legendstracking.com.