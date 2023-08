Les Belges à l'étranger - L'AS Rome officialise l'arrivée de Romelu Lukaku

Le Diable Rouge débarque sous la forme d'un prêt pour une saison. Il portera le N.90.

Prêté par Chelsea à l'Inter Milan la saison dernière, l'attaquant belge de 30 ans a signé un retour mitigé chez les Lombards (10 buts en 25 matchs de championnat, 3 en 8 rencontres de Ligue des Champions). Alors qu'un retour à San Siro semblait presque acquis, la décision de négocier avec la Juventus de Lukaku avait mis un terme de façon brutale aux négociations.

Après cet épisode, Lukaku avait été cité du côté de l'Arabie saoudite. Il a finalement opté une saison de plus en Serie A, mais du côté des 'Giallorossi' où il retrouvera José Mourinho, qu'il a connu lors de son passage à Chelsea (2013-2014, quatre matchs) et à Manchester United (2017-2018, 66 matchs et 44 buts). Il s'agira de la quatrième saison du Belge dans le championnat italien. Sous les couleurs de l'Inter, il y avait disputé 97 rencontres et inscrit 57 buts. Au total, il compte 132 matchs et 78 buts pour les 'Nerazzurri'.