Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku retrouve José Mourinho à Rome: "Nous pouvons accomplir de grandes choses"

"Le coach m'a écrit un message avant que je n'arrive et m'a dit que je devais m'attendre à quelque chose de vraiment différent. Quand je suis arrivé ici, je voulais vraiment ressentir ce moment et c'était incroyable de voir les fans comme ça. J'attends avec impatience de pouvoir jouer pour cette équipe dans ce magnifique stade", a confié l'attaquant belge qui portera le numéro 90 cette saison.

Il a également expliqué ce qui l'a motivé à rejoindre la capitale italienne : "Il n'a fallu qu'un appel. Les deux propriétaires m'ont appelé quelques jours avant qu'un accord ne soit trouvé. Nous avons pris une demi-heure pour parler des ambitions du club et des supporters. A partir de là, tout a été très vite."

"J'ai confiance en cette équipe et nous allons travailler ensemble pour accomplir de grandes choses. J'espère aider l'équipe à atteindre son plein potentiel", a ajouté Romelu Lukaku à propos de ses ambitions.

Pour la troisième fois de sa carrière après une première à Chelsea (2013-2014) et des retrouvailles à Manchester United (2017-2018), Romelu Lukaku retrouvera José Mourinho en tant qu'entraîneur sur le banc des 'Giallorossi': "Depuis que j'ai 11 ans, j'ai toujours voulu travailler avec lui comme entraîneur. Ce sera la troisième fois, je crois qu'il me connaît bien. Il connaît ma famille et me connaît personnellement. Nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble."