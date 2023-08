Ligue de Diamant - Après l'or mondial, Richardson et Lyles enchaînent à Zurich

Richardson (23 ans) a dominé le 100 m en 10.88 (vent: -0,2 m/s), une dizaine de jours après être devenue championne du monde de la course reine. La Texane de 23 ans s'est imposée devant deux Jamaïcaines, Natasha Morrison et Elaine Thompson-Herah, la double championne olympique en titre des 100 m et 200 m, qui traverse une mauvaise saison. Toutes deux ont été créditées d'un chrono de 11.00 et ont été départagées au millième.

Il s'agit de sa onzième victoire sur 100 m en treize courus (séries comprises) en 2023.

En fin de soirée, Lyles, 26 ans, auteur d'un triplé 100 m-200 m-4x100 m masculin qui n'avait plus été réalisé depuis Usain Bolt aux Mondiaux de Budapest, a lui remporté le 200 m, sa course fétiche, en 19.80 (vent: -0,5 m/s). Il a devancé son jeune compatriote Erriyon Knighton (19.87), comme dans la capitale hongroise, et le Britannique Zharnel Hughes (19.94).