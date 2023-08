Ligue des Champions - L'Antwerp face à Barcelone, Porto et le Shakhtar dans le groupe H

Champion de Belgique en titre, l'Antwerp s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de poules de la Ligue des Champions en venant à bout des Grecs de l'AEK Athènes lors des barrages. Après une victoire 1-0 au Bosuil au match aller, les Anversois se sont imposés 1-2 en Grèce mercredi.

La première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions est prévue les 19 et 20 septembre. La sixième et dernière journée aura lieu les 12 et 13 décembre. La finale est prévue le 1er juin au stade de Wembley à Londres.