Ligue des Champions - L'Antwerp pour la première fois dans la phase des poules, son groupe connu à 18h00

Le chapeau 1 se compose du tenant du titre, Manchester City, champion d'Angleterre, du vainqueur de l'Europa League, le FC Séville, ainsi que de six autres champions nationaux, Barcelone, Naples, le Bayern Munich, le PSG, Benfica et Feyenoord.

Le chapeau 2 propose des gros morceaux, avec le Real Madrid, Manchester United, l'Inter Milan, le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid, Leipzig, Porto et Arsenal. L'AC Milan fera figure d'épouvantail dans le chapeau 3, tandis que Newcastle se trouve dans le chapeau 4.

L'Antwerp sera placé dans le chapeau 4, et devrait tomber dans un groupe difficile, mais ce serait en même temps l'assurance d'hériter de belles affiches.

Le 'Great Old', champion de Belgique, disputera la prestigieuse, et lucrative, phase de groupes pour la première fois de son histoire. Lors de son précédent titre, en 1957, le matricule 1 avait été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe des Champions par le Real Madrid. Lors de ses trois premiers sacres, en 1929, 1931 et 1944, les Coupes d'Europe n'existaient pas encore. Finaliste de la Coupe des vainqueurs de coupes en 1993, l'Antwerp reste le dernier club belge à avoir atteint une finale européenne.

La phase de groupes de la Ligue des Champions se disputera en six journées entre le 19 septembre et le 13 décembre.

En même temps que ce tirage, l'UEFA décernera ses récompenses individuelles pour la saison 2022/2023. Kevin De Bruyne figure dans les trois finalistes du trophée de Joueur UEFA de l'année, avec son équipier norvégien Erling Haaland et l'Argentin Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami).