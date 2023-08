Ligue des Champions - Mark van Bommel réagit au tirage de l'Antwerp: "Spécial de retrouver Barcelone"

Van Bommel a joué au Barça lors de la saison 2005-2006, remportant la Ligue des Champions. "C'est très chouette d'affronter un club avec qui j'ai gagné la Ligue des Champions. Ce sera également une fête pour nos supporters au Bosuil. C'est juste dommage que le match en Espagne ne se jouera pas au Camp Nou (actuellement en travaux, ndlr.)."

Concernant Porto et le Shakhtar, Van Bommel refuse de les voir comme des adversaires "abordables". "C'est justement le danger. Ce sont des grandes équipes qui ont de l'expérience en Ligue des Champions, ce que nous n'avons pas avec beaucoup de jeunes joueurs dans le groupe. Je les décrirais plutôt comme des adversaires embêtants. Si je voulais d'autres affiches? Chaque adversaire aurait été difficile. Mais ils vont aussi nous voir comme un adversaire abordable alors que nous ne sommes pas faciles à battre non plus."

Le Néerlandais n'a pas encore souhaité s'exprimer sur les ambitions anversoises. "Nous sommes très contents de jouer la Ligue des Champions. C'est une expérience magnifique pour notre jeune équipe pendant au moins six matches."

Van Bommel a également donné des nouvelles de Toby Alderweireld, blessé à l'épaule mercredi à l'AEK Athènes. "Nous analysons la situation semaine par semaine. Toby est un athlète qui se connait et prend soin de son corps. Nous avons besoin de lui, c'est notre leader sur et en dehors du terrain."