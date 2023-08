Mercato cycliste - Tony Gallopin et Dirk Demol rejoindront Lotto Dstny comme directeurs sportifs en 2024

Gallopin, 35 ans, dispute actuellement sa dernière saison dans le peloton. Il connait bien l'équipe, car il y a évolué pendant quatre saisons, entre 2014 et 2017, alors qu'elle s'appelait Lotto-Belisol puis Lotto-Soudal. C'est d'ailleurs sous ses couleurs qu'il a remporté une étape du Tour de France et porté le maillot jaune en 2014.

"Tony connait bien l'équipe et sera tout fraîchement retraité du peloton professionnel", a confié le manager général Stéphane Heulot dans le communiqué. "Il est important que les directeurs sportifs restent proches des coureurs et qu'ils sachent ce qui se passe dans le peloton. Tony aura également l'occasion d'apprendre le métier et d'évoluer en tant que directeur sportif."

Demol, 63 ans, a lui aussi évolué dans l'équipe Lotto lorsqu'il était coureur, au début des années 90. Il a ensuite occupé le poste de directeur sportif dans différentes équipes, comme US Postal, Quick-Step, Astana, RadioShack, Trek-Segafredo, Katusha-Alpecin et Israel Start-Up Nation. "Dirk connait les ficelles du métier et il sait lire la course comme personne. Il peut s'appuyer sur sa longue expérience et il nous apportera toute son expertise", a confié Heulot.