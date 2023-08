Tour d'Espagne - Cian Uijtdebroeks, pris dans une chute : "c'était une journée difficile"

"C'était une journée difficile. J'ai été pris dans une chute et je pense que j'ai atterri sur ma hanche", a expliqué Cian Uijtdebroeks cité par son équipe BORA-Hansgroe. "Je ne me sentais pas super ensuite et en plus j'ai dû changer de vélo. C'est arrivé au plus mauvais moment parce que tout le monde a commencé à rouler après l'échappée. J'ai pu revenir avec Jonas, mais le peloton s'est fractionné en petits groupes. On a dû les remonter un par un, ce qui nous a coûté beaucoup d'énergie. Pour le reste de la journée, j'ai essayé de récupérer et de me sentir mieux ensuite. Dans la dernière montée, j'ai donné tout ce qu'il me restait dans les jambes. Je pense que sans la chute j'aurais pu finir plus haut. Mais on reste dans le coup pour les prochaines étapes de montage et je suis prêt à aller en chercher une".

Cian Uijtdebroeks, 20 ans, occupe la 15e place au classement général à 3:08. du nouveau leader, le Français Lenny Martinez.