Tour d'Espagne - Kuss s'impose, Evenepoel perd du temps sur ses rivaux et cède le maillot rouge à Martinez

Evenepoel s'était dit prêt à abandonner son maillot rouge pendant quelques jours, afin de décharger son équipe de ses obligations de contrôle de la course. C'est un groupe de 39 hommes qui a été autorisé à se détacher en début d'étape, sans le moindre des ultimes favoris mais avec plusieurs coureurs bien placés au général. Parmi ceux-ci, Lenny Martinez, 3e à 17 secondes, ainsi que l'Américain Sepp Kuss, lieutenant privilégié de Primoz Roglic et Jonas Vingegaard.

Après le début de l'ascension du Pico del Buitre (11,1 km à 7,8%) vers l'arrivée, le groupe de tête comptait toujours plus de 3:30 d'avance sur le peloton dirigé par la Soudal Quick-Step. La victoire appartenait aux échappés, avec un potentiel maillot rouge à la clef. Après les premières attaques, Kuss a réussi à se détacher pour s'envoler seul vers le sommet, avec Martinez dans son sillage pour aller chercher la tête du classement général.

Dans le groupe maillot rouge, Roglic a choisi la bannière des 3 kilomètres pour dynamiter la course. Evenepoel a calé, tandis que ses rivaux se sont détachés et que la Jumbo-Visma s'est regroupée autour de son leader. Roglic et Vingegaard ont coupé la ligne ensemble, une trentaine de secondes devant Remco Evenepoel.

Les sprinteurs devraient être de retour au premier plan, à l'occasion de la 7e étape de vendredi. D'Utiel, le peloton devra parcourir un peu plus de 200,8 kilomètres pour rallier Oliva, sans la moindre ascension mais avec un sprint intermédiaire à 34 kilomètres du terme.