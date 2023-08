Tour d'Espagne - Remco Evenepoel "ne pouvait pas aller au-delà de la limite" face à ses rivaux

"Je me sentais bien", a expliqué l'ancien maillot rouge, qu'il avait conquis à l'issue de la deuxième arrivée au sommet de La Vuelta 2023. "Mais je n'ai pas pu accélérer quand les autres sont partis. J'ai seulement pu garder mon propre rythme", tandis que plusieurs de ses concurrents ont pris le large à un peu plus de 3 kilomètres du sommet. "Je n'ai pas eu l'impression de tout donner, c'était un effort contrôlé. Mais je ne pouvais pas aller au-delà de la limite. Aujourd'hui, c'était mon tour de ne pas avoir les meilleures jambes."

Le champion de Belgique n'est pas perturbé pour autant. "La bonne chose, c'est que j'ai pu accélérer à nouveau dans les deux derniers kilomètres. Et j'avais encore du jus dans les 500 derniers mètres. Je pense que je devais simplement trouver mon rythme après une étape très difficile. Si ça, c'était une mauvaise journée, alors c'est ok. J'espère que ce sera l'une des pires journées sur les trois semaines."

Remco Evenepoel a reculé à la 9e place du classement général, derrière le nouveau maillot rouge Lenny Martinez et sept autres membres de l'échappée matinale. Il est cependant le premier des principaux favoris à la victoire finale et compte toujours 3 secondes d'avance sur Enric Mas, 5 sur Jonas Vingegaard et 11 sur le Slovène Primoz Roglic. Côté belge encore, Steff Cras (TotalEnergies) est 5e à 1:48. de Martinez.