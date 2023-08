Un festival de la ville de Louvain honore le peintre du XVe siècle Dieric Bouts

Pendant quatre mois, le festival, fruit d'une collaboration entre la Ville de Louvain, la KU Leuven et différents partenaires culturels, amènera les travaux et les mémoires du peintre à Louvain sous le nom "New Horizons" (nouveaux horizons en anglais).

Le Louvaniste Dieric Bouts (1410-1475) était un des Maîtres flamands les plus importants et s'inscrit dans la lignée d'autres grands noms comme Jan Van Eyck ou Rogier Van der Weyden. Il était un des premiers artistes originaire des Pays-Bas du Nord à avoir introduit la perspective linéaire avec succès dans la peinture.

Une exposition de ses travaux au M Leuven, un musée renommé de Louvain qui présente de l'art ancien et nouveau inspiré par la ville brabançonne, constituera le point culminant du festival. Environ 25 œuvres de l'artiste ont été rassemblées dont les triptyques de "La Cène" et du "Martyre de saint Érasme", auparavant exposés à l'église Saint-Pierre de Louvain. D'autres œuvres du Maître flamand, exposées dans des musées de renom comme le Louvre, le Prado et The National Gallery, reviendront à Louvain.

L'événement "Ocean of Sound", le premier festival de musique en 4D, sera également au programme de cette édition du festival. Une salle équipée de 48 hauts-parleurs plongera les visiteurs dans un océan de sons.

Des quêtes photographiques, des visites thématiques ou encore des événements musicaux seront aussi au programme. Au total, plus d'une centaine de partenaires proposeront un programme de plus de quatre-vingts activités.