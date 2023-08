Un nouveau CEO et des résultats décevants pour Recticel

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires (-7,4%, à 266,1 millions d'euros) et l'Ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement; -42,6%, à 18,2 millions d'euros) ont "été décevants", admet l'entreprise. "Recticel est entièrement dépendante des marchés européens de la construction, qui ont peiné dans la plupart des segments et des pays sur cette période", note Recticel. Seule la France a fait exception en Europe, en restant très dynamique malgré l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.

L'entreprise s'attend cependant à ce que les affaires s'améliorent grâce à la baisse des coûts des intrants chimiques, de l'acier et dans une moindre mesure de la laine minérale. La demande reprend d'ailleurs, selon Recticel, singulièrement pour les panneaux isolants.

Recticel s'attend à ce que son Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2023 soit compris entre 40 et 45 millions d'euros.