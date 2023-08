Un Palestinien tue un soldat israélien dans une attaque au camion-bélier

Les violences liées au conflit israélo-palestinien se sont intensifiées ces derniers mois.

Quatre soldats ont été blessés dans l'attaque dont l'un a ensuite succombé, a indiqué l'armée. Un Palestinien de 15 ans et un couple à bord d'une voiture ont également été blessés quand le conducteur du camion les a percutés dans sa fuite, a dit le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

L'assaillant était un Palestinien de Cisjordanie âgé de 41 ans et doté d'un permis de travail en Israël, a indiqué un haut responsable de la police, Avi Biton, sur les lieux de l'attaque.

Celle-ci, selon un responsable israélien de la Défense, a eu lieu du côté israélien du point de contrôle militaire de Maccabim, situé à cheval entre la ville de Modiin (centre d'Israël) et la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

L'assaillant a précipité son véhicule sur un groupe de soldats qui n'étaient pas en service, a ajouté ce responsable qui a requis l'anonymat.

D'après la police israélienne, "le conducteur du camion s'est enfui et a été neutralisé près du checkpoint", situé non loin de la colonie juive de Hashmonaim, à l'ouest de la ville palestinienne de Ramallah, en Cisjordanie.

- Soldats blessés près de Naplouse -

L'assaillant, Daoud Abdelrazeq Fayez, résidait dans le camp de réfugiés de Deir Ammar près de Ramallah, a déclaré à l'AFP une source de sécurité palestinienne.

Le ministère de la Santé palestinien a confirmé son identité et son décès.

Cette nouvelle attaque intervient quelques heures après que l'armée israélienne a fait état de quatre soldats blessés par un engin explosif sur une route où ils sécurisaient l'accès des pèlerins se rendant sur un lieu saint du judaïsme à Naplouse, en Cisjordanie.

L'un des soldats a été modérément blessé, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Mercredi, un Palestinien de Jérusalem-Est âgé de 14 ans a blessé un civil à l'aide d'un couteau dans une station de tramway à Jérusalem, avant d'être abattu par un policier israélien.

Le même jour, l'armée israélienne a indiqué avoir "neutralisé" un Palestinien qui a blessé légèrement un soldat dans une attaque à la voiture-bélier près d'une position militaire près de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie.

- "Opération héroïque" -

Le mouvement palestinien Hamas, l'une des bêtes noires d'Israël, a salué ces attaques dans un communiqué.

"Cette opération (au véhicule-bélier), outre celle héroïque à Naplouse, témoigne de la capacité de la résistance (palestinienne) à passer de la défense à l'attaque et à surprendre l'armée d'occupation (israélienne) là où elle ne s'y attend pas", a écrit le Hamas qui contrôle la bande de Gaza.

Depuis le début de l'année, les violences liées au conflit israélo-palestinienont coûté la vie à au moins 224 Palestiniens, 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ce bilan inclut, côté palestinien, des combattants et des civils, et côté israélien, en majorité des civils et trois membres de la minorité arabe.

Hors Jérusalem-Est occupée et annexée par Israël, près de trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie. Environ 490.000 colons juifs y habitent aussi dans des colonies considérées par l'ONU comme illégales au regard du droit international.