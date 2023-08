US Open - Caroline Wozniacki se joue de Kvitova et poursuit sa route pour son retour

Wozniacki, lauréate à Melbourne en 2018 et double finaliste à New York (2009 et 2014), avait pris sa retraite après l'Open d'Australie 2020. Elle avait repris le chemin des courts en août dernier à Montréal, où elle avait atteint le deuxième tour. Eliminée d'emblée à Cincinnati, elle enchaine deux victoires de suite pour la première fois depuis son retour. La Danoise pointe désormais au 623e rang mondial et a bénéficié d'une invitation pour participer au tournoi.

"Jouer sur le court Arhtur-Ashe, en nocturne, devant un stade comble, ça ne pouvait pas être mieux", a déclaré Wozniacki sur le court après la rencontre. "C'est un rêve qui devient réalité. Si vous m'aviez posé la question il y a trois ans, j'aurais dit que je ne reviendrais jamais jouer sur ce court. Mais être de retour et battre la 11e mondiale, c'est très spécial."

Au troisième tour, elle rencontrera l'Américaine Jennifer Brady, demi-finaliste à New York en 2020 mais redescendue au 433e rang mondial, qui a battu 6-1, 2-6, 6-2 la Polonaise Magda Linette (WTA 24/N.24).

La gagnante de ce duel pourrait rencontrer Elise Mertens (WTA 32/N.32) en 8es de finale. La N.1 belge sera opposée à l'Américaine Coco Gauff (WTA 6/N.6).