US Open - Elise Mertens éliminée au premier tour en double

Formant la deuxième paire tête de série du tournoi, Elise Mertens, 27 ans, 4e mondiale en double et Storm Hunter, 29 ans, 3e joueuse de double au monde, ont été battues d'entrée par l'Américaine Danielle Collins (WTA 136), 29 ans, et l'Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 57), 31 ans, en deux manches 6-4 et 6-3. La partie a duré 1 heure et 28 minutes.

Elise Mertens a remporté l'US Open en double (avec la Bélarusse Aryna Sabalenka) en 2019.

Particularité, Elise Mertens avait sorti en simple la veille Danielle Colllins au deuxième tour sauvant au passage deux balles de match.

Dans le double mercredi, Greet Minnen (WTA 62), 26 ans, et Yanina Wickmayer (WTA 67), 33 ans, ont éliminé au premier tour Kimberley Zimmermann (WTA 58 en double), 27 ans, qui faisait la paire avec la Russe Yana Sizikova (WTA 52), 28 ans: 6-1, 6-2.