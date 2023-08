US Open - Fin de carrière en simple pour le géant américain John Isner

C'est dur", a réagi Isner, les larmes aux yeux, après sa défaite, sous une ovation des spectateurs. "C'est pour pouvoir jouer devant des publics comme ça que j'ai travaillé aussi dur que j'ai pu toute ma vie. C'est vraiment exceptionnel."

Le géant américain, 38 ans, connu pour avoir disputé le match le plus long jamais joué sur le circuit ATP en 2010 à Wimbledon, avait annoncé qu'il prendrait sa retraite après ce 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Isner est connu pour avoir disputé contre le Français Nicolas Mahut le match le plus long du circuit ATP. En 2010 sur le gazon de Wimbledon, le duel a duré 11 heures et 5 minutes, sur trois jours, se concluant par une victoire de l'Américain 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 70-68.

Le droitier américain a atteint deux fois les quarts à Flushing Meadows en 2011 et 2018, fort de son presque 2 mètres 10 et d'un service parmi les plus puissants du circuit.

Avec un chiffre de 14.411, John Isner détient le record du nombre d'aces claqués avant l'US Open qui démarre lundi.

Il a été pendant neuf années consécutives l'Américain le mieux classé à l'ATP, entre 2012 et 2020, et est resté dans le top 20 de 2010 à 2019.

Le géant de Greensboro compte 16 titres en simple à son actif, dont 14 remportés aux Etats-Unis, parmi lesquels le Masters 1000 de Miami, arraché à Alexander Zverev en 2018