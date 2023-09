Asile et migration - Plusieurs députés Ecolo-Groen contestent le maintien de l'instruction de Nicole de Moor

"Il est inacceptable que le gouvernement fédéral tolère que la secrétaire d'État De Moor agisse de façon illégale et persiste avec sa ligne politique de refuser l'accueil aux hommes seuls qui sont demandeurs d'asile", écrivent la députée flamande et sénatrice Celia Groothedde et la députée européenne Saskia Bricmont dans un courriel envoyé à Belga.

"Un gouvernement ne peut pas violer ses propres lois", martèlent les deux élues. "Nous espérons que ce lundi, lors des bureaux politiques de tous les partis de la majorité, les mandataires dénonceront cette décision. Le respect de l'État de droit et des droits humains doit être et rester une ligne rouge en politique, pour tout le monde", concluent-elles.

Sur X (ex-Twitter), le député fédéral Ecolo Simon Moutquin, qui travaille sur ces questions à la Chambre, "appelle la secrétaire d'État à revenir sur cette décision non concertée et à ne pas rentrer en campagne". "Nous devons continuer à trouver des solutions pour le respect de l'État de droit, et pour ces personnes exilées qui ont droit à demander une protection", ajoute-t-il.