BNXT League - Un format revisité pour la saison 2023/2024

Une première phase nationale dans les deux pays avec des rencontres à domicile et à l'extérieur s'étendra du 22 septembre au 17 février. Ils sont onze clubs côté belge avec l'arrivée de Courtrai pour la première fois au sein de l'élite, et neuf côté néerlandais avec l'octroi de la licence à Donar Groningue la semaine dernière.

Après la fenêtre internationale de février pour les équipes nationales, une phase transfrontalière s'étendra du premier week-end de mars jusqu'au 3 mai avec les cinq meilleurs clubs de chaque pays en Elite Gold et les autres en Elite Silver, où, "en plus des matches transfrontaliers, chaque club belge joue 4 matches contre un adversaire belge, soit à l'extérieur, soit à domicile", a ajouté le communiqué de la BNXT League.

L'Elite Gold comptera 10 journées. L'Elite Silver en comptera 12 au total.

La nouveauté pour cette troisième saison se situe au niveau des playoffs où les 8 meilleurs clubs de chaque pays se qualifient "pour les éliminatoires nationales" rassemblant les 5 clubs de l'Elite Gold, belges et néerlandais, et les 3 meilleurs clubs belges et néerlandais de l'Elite Silver.

Le format change aussi quelque peu avec des quarts de finale au meilleur des trois manches, des demi-finales et la finale au meilleur des cinq manches.

"Avec l'augmentation du nombre de participants aux éliminatoires nationales, les play-offs BNXT sont supprimées et il n'y aura plus qu'une finale BNXT au format best-of-3 entre les deux champions nationaux", a précisé encore la BNXT League.

"Dans les mois à venir, la League se penchera sur le format de compétition à partir de la saison 24-25", a ajouté Wim Van de Keere, directeur général de la BNXT League.