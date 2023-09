Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 manque d'inspiration

AB InBev (52,28) reculait de 0,4%, Ageas (36,99) gagnant 0,8% tandis que KBC (60,54) repassait d'une fraction dans le rouge.

Solvay (108,95) et arGEN-X (467,90) valaient 1,9 et 0,7% de plus que jeudi, UCB (82,50) et Galapagos (34,97) cédant 0,3 et 0,1%.

Ackermans (146,50) et Sofina (209,40) remontaient de 0,9%, ce que gagnait également Proximus (7,04) tandis que Melexis (86,90) et Umicore (24,39) perdaient 0,3%.

Immobel (32,20) et Shurgard (41,03) abandonnaient 3,9 et 3,1%, Belysse (0,89) et Agfa-Gevaert (2,045) reculant de 4,7 et 2,8%, Atenor (18,75) et a BNB (506,00) de 2,1 et 4,5%, Greenyard (6,16) et Lotus Bakeries (7.100) de 2,3%.

Recticel (10,54) rebondissait de 3,9% après sa chute de 5,7% de la veille, à l'inverse de IBA (11,86) qui perdait 2,6% avec un plongeon de 6,9%.

Celyad (1,00) s'envolait à nouveau et ajoutait 33% aux 25,7% déjà engrangés la veille, DMS Imaging (0,01) se trouvant à l'inverse amputée de 35,5% tandis que Sequana Medical (3,40) et Oxurion (0,0016) chutaient de 5 et 5,9%.

L'euro s'inscrivait à 1,0845 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0850 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 57.605 euros, en progrès de 35 euros.