Charlotte Michils est la nouvelle secrétaire nationale de la VVJ

Depuis 2017, Charlotte Michils est juriste à la VVJ. Elle reprend dès vendredi les fonctions et responsabilités de Pol Deltour et devient ainsi le premier point de contact pour les membres de la VVJ et les externes. Elle est également responsable, en dernier ressort, du fonctionnement du secrétariat de la VVJ.

L'ancien secrétaire national, qui travaille pour l'association depuis fin 1998, devient, lui, le coordinateur de la nouvelle académie. Ce centre de connaissances suivra et s'adaptera à la révolution déclenchée par l'intelligence artificielle (IA), mais en respectant les "valeurs journalistiques fondamentales".

En effet, selon Pol Deltour, les humains et la société traversent une période de turbulences. "Cela a également un impact sur le journalisme", souligne-t-il. "L'essor de la technologie de l'IA s'accompagne d'énormes défis, tant positifs que négatifs. Quelles sont les opportunités de ChatGPT et autres pour les médias et les journalistes en particulier? Quels sont les risques? Quel est l'impact de la nouvelle technologie sur les valeurs fondamentales telles que l'indépendance journalistique et la fiabilité de l'information délivrée? Pour la VVJ, en tant qu'association professionnelle, il est fondamental de suivre cette évolution de près", a-t-il ajouté.