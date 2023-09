Géraldine Thiry devient directrice de la Banque nationale

Sur proposition du Conseil de régence, Géraldine Thiry a désormais été désignée en qualité de membre du Comité de direction de la Banque nationale, et ce pour un mandat d'une durée de six ans.

"En tant que directrice, elle aura la charge du département Statistique générale, qui produit notamment toutes les informations économiques et financières importantes de la Banque, mène des enquêtes (entre autres sur la confiance des chefs d'entreprise et des consommateurs) et contribue à l'établissement des comptes annuels du pays", explique la BNB.