La culture urbaine à l'honneur à Jambes jusqu'à dimanche à l'occasion du Pshitt Festival

C'est la troisième fois que l'événement se déroule sur le territoire de la Ville de Namur, après deux éditions en 2019 et 2021. Cette fois, c'est donc aux anciennes casernes militaires de Jambes qu'un large public est invité à se plonger dans la culture urbaine. Le lieu, acquis par la société Thomas&Piron, afin d'en faire des logements, est actuellement occupé par la Croix-Rouge, qui y a établi un centre de demandeurs d'asile. De quoi offrir un beau terrain de jeu aux artistes avant le début du chantier.

L'événement est organisé par le collectif namurois Drash. Son fil conducteur est une "jam" de peinture durant laquelle tous les "graffeurs" présents auront chacun à leur disposition une surface d'environ 25 mètres carrés. Le tout formera ensuite une fresque géante de plusieurs centaines de mètres carrés.

La programmation est complétée par des prestations de DJ's et autres musiciens issus de l'univers du hip-hop. Le dimanche, l'association Wal'Style apportera également sa contribution en organisant des "battles" de breakdance, de rap et même de basket. Accès gratuit pour toutes et tous.