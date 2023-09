La Nocturne des Coteaux de la Citadelle n'aura pas lieu à Liège, pour la 4e fois de suite

Annulée une première fois en 2020 en raison des restrictions liées à la crise sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19, la nocturne des Coteaux de la Citadelle n'avait pas non plus eu lieu en 2021 et en 2022, le passage des véhicules de secours vers les deux hôpitaux de la Citadelle et du MontLégia se révélant difficile.

L'événement rassemble en temps normal plus de 35.000 personnes qui viennent admirer les célèbres escaliers de la montagne de Bueren illuminés par 22.000 bougies et assister aux nombreuses animations musicales et théâtrales, le tout dans un cadre féérique. La Nocturne des Coteaux de la Citadelle se clôturait par un grand feu d'artifice en fin de soirée sur l'esplanade Saint-Léonard.