Le Conseil Fédéral de la Politique Scientifique remis sur les rails par le gouvernement

"Dans un monde toujours plus complexe et marqué par une remise en cause fréquente de la rationalité des faits, il est essentiel que le gouvernement fédéral puisse orienter sa politique grâce à des avis formulés par un organe composé d'experts de haut niveau représentant le monde scientifique et le monde socio-économique. C'est un rôle essentiel de la politique scientifique fédérale et une étape de plus dans la remise en ordre de ce département", explique Thomas Dermine dans un communiqué.

"Dès son installation, je solliciterai le Conseil pour bénéficier de ses avis dans des domaines stratégiques comme la réforme des programmes de recherche, le projet du télescope Einstein, le positionnement de la Belgique dans un projet européen de création d'une infrastructure de recherche européenne ou encore le rôle des sciences dans la prise de décision politique", poursuit le secrétaire d'État.

Le Conseil se réunira prochainement pour désigner parmi ses membres - dont 16 sont nommés pour 4 ans sur proposition du fédéral et les autres sur proposition des entités fédérées - un président et trois vice-présidents . Il se penchera également sur son fonctionnement et son programme de travail.

"Ce Conseil est le premier à compter plus de femmes que d'hommes. Par ailleurs, nous avons veillé à rajeunir les membres, avec un tiers des scientifiques trentenaires ou quarantenaires", conclut Thomas Dermine.