Le nombre de faillites a augmenté dans toutes les régions pendant les mois d'été

Le nombre de faillites continue d'augmenter en Belgique, selon les chiffres des mois d'été publiés vendredi par le bureau d'études Graydon. En juillet et août, 682 déclarations de faillite ont été prononcées en Flandre, un nouveau record et une progression de 21% par rapport à la même période l'année dernière. La hausse a également concerné Bruxelles (+32% pour atteindre 181 entreprises) après une tendance à la baisse les mois précédents, et la Wallonie (+26%, 269 au total).