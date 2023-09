Le pape arrive en Mongolie et envoie un message de "paix" à la Chine

Le pape a atterri à Oulan-Bator peu avant 10H00 (04H00 heure belge) et a été accueilli par une haie de la garde d'honneur mongole en tenue traditionnelle bleue, rouge et jaune, et la ministre des Affaires étrangères, Batmunkh Battsetseg.

Peu après son arrivée à Oulan-Bator, le pape s'est rendu au domicile de l'évêque Giorgio Marengo, qui est, à 49 ans, le plus jeune cardinal de l'Église catholique.

Au moment où l'avion survolait la Chine, le pape a envoyé un télégramme de "bons vœux" au président, Xi Jinping, et au peuple chinois. "En vous assurant de mes prières pour le bien-être de la nation, j'invoque sur vous toutes les bénédictions divines de l'unité et de la paix", a-t-il écrit dans ce télégramme, suivant la tradition de saluer les dirigeants des pays dont il traverse l'espace aérien.

En réaction, Pékin a dit vouloir "renforcer la confiance mutuelle" avec le Vatican et "promouvoir le processus d'amélioration des relations bilatérales".

La Chine et le Vatican n'ont pas de relations diplomatiques mais ont renouvelé l'an dernier un accord sur la question épineuse des nominations d'évêques.

Samedi, le pape rencontrera le président, Ukhnaa Khurelsukh, et le Premier ministre, Luvsannamsrai Oyun-Erdene. Il prononcera une allocution devant les autorités, les diplomates et les membres de la société civile.

Il rejoindra aussi la communauté catholique qui ne compte que 25 prêtres et 33 religieuses dont seulement deux Mongols dans la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul.

Dimanche, il prononcera un discours lors d'une réunion inter-religieuse et présidera ensuite une messe dans une arène de hockey sur glace.