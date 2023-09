Le roi de Thaïlande réduit la peine de l'ex-Premier ministre Shinawatra à un an de prison

Le milliardaire âgé de 74 ans, qui séjourne dans un hôpital de Bangkok avait déposé jeudi une demande de grâce royale.

"Le fait est qu'il a été un Premier ministre qui a œuvré pour le bénéfice du pays et du peuple. Il est loyal à l'institution monarchique", est-il écrit dans le communiqué.

"Il est âgé et a des problèmes de santé qui nécessitent un traitement à l'hôpital par des spécialistes. Le roi (...) a réduit la peine d'emprisonnement de Thaksin Shinawatra à un an, pour qu'il mette son expertise et son expérience au service du développement du pays."

Thaksin Shinawatra devait passer huit ans derrière les barreaux pour trois affaires de corruption et d'abus de pouvoir jugées en son absence, ayant trait à sa gestion du pays et de son ancienne entreprise Shin Corp.

Il avait quitté le pays pour échapper à des poursuites qu'il estimait motivées politiquement. Il est rentré le 22 août, acclamé par des centaines de soutiens.

Premier ministre de 2001 jusqu'au coup d'État de 2006, Thaksin Shinawatra est une figure clivante en Thaïlande, longtemps déchirée entre ses soutiens ("les rouges") et ses adversaires attachés à la monarchie ("les jaunes").