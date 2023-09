Les bus publics luxembourgeois pourront désormais s'arrêter en Wallonie

Grâce au travail de concertation des administrations belge et luxembourgeoise et aux accords entre les ministres de la Mobilité de la Wallonie et du Grand-Duché de Luxembourg, cette interdiction historique dite "de cabotage" est désormais levée, annonce vendredi l'administration wallonne.

"Nous devions jusqu'à présent voir passer des bus du Grand-Duché du Luxembourg circulant en Wallonie sans que nos concitoyens puissent en profiter. Cette singularité administrative a été levée, en collaboration avec le ministre luxembourgeois de la Mobilité, François Bausch. Grâce à cette décision, la mobilité en Province de Luxembourg se voit fortement améliorée", s'est félicité de son côté le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry.

Concrètement, 5 lignes transfrontalières sont concernées. Elles permettent de rallier en transport en commun Arlon, Bastogne, Messancy ou Saint-Vith depuis les localités des environs desservies par le réseau RGTR en complément de l'offre TEC. Pour ces lignes, les usagers auront besoin d'un billet ou d'un abonnement transfrontalier Regiozone pour voyager en dehors du territoire du Grand-Duché, où les transports publics sont gratuits depuis mars 2020.