Mercato cycliste - Ludovic Robeet rejoint Cofidis

Le natif de Nivelles, âgé de 29 ans, aura ainsi l'occasion d'évoluer au niveau WorldTour.

"Signer dans une équipe aussi prestigieuse que Cofidis, ça a valeur de soulagement", déclare Ludovic Robeet dans un communiqué. "Cela me permet de monter d'un cran, de m'ouvrir les portes de courses encore plus prestigieuses. Je suis un coureur qui aime les Classiques et les courses d'un jour. Mon rêve, avec Cofidis, ce serait de réussir à faire un bon résultat à Paris-Roubaix. Je suis forcément les résultats de Cofidis et beaucoup de coureurs de l'équipe m'impressionnent. Je connais bien Thierry Marichal (directeur sportif de Cofidis) qui a été mon directeur sportif par le passé".

Ludovic Robeet a remporté deux courses dans sa carrière: la 4e étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali en 2019 et la Nokere Koerse en 2021.

Cofidis a aussi annoncé vendredi les arrivés des Français Nicolas Debeaumarché, venu de St Michel - Mavic - Auber93, et de Nolann Mahoudo, qui arrivé de CIC U Nantes Atlantique.