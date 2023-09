Météo - Encore beaucoup de pluie ce vendredi, avant que le soleil et la chaleur ne s'installent

En soirée, pluies et averses se feront moins nombreuses dans toutes les régions avec davantage d'éclaircies. Les maxima varieront entre 16 degrés en haute Ardenne et 21 degrés sur l'ouest du pays.

La nuit prochaine s'annonce en revanche plus calme avec formation de brumes, brouillards et nuages bas dans certaines régions et des minima de 10 à 14 degrés.

Le week-end s'annonce ensuite plus sec et plus chaud avec le retour de périodes ensoleillées après la dissipation de la grisaille matinale. Samedi, il fera déjà plus doux avec des maxima de 20 degrés en haute Ardenne, 21 degrés en bord de mer et 24 degrés en Flandre. Les températures pourront monter jusque 25 degrés dimanche.

La semaine prochaine s'annonce bien ensoleillée et estivale avec des maxima se rapprochant des 30 degrés.