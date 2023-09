Polémique après l'invitation de l'ambassadeur russe au dîner des Nobel en Suède

"La Fondation Nobel invite bien sûr qui elle veut. Mais comme beaucoup d'autres, j'ai été très surpris d'apprendre que la Russie était invitée", a dit Ulf Kristersson dans une déclaration à l'AFP.

"Je ne l'aurais pas fait si je devais m'occuper des invitations à une cérémonie de remise de prix et je comprends que cela dérange en Suède et en Ukraine", ajoute-t-il.

La Fondation Nobel, qui organise la cérémonie de remise des prix et le dîner de gala à Stockholm, a annoncé jeudi qu'elle inviterait cette année tous les ambassadeurs des pays présents en Suède et en Norvège.

La Fondation avait décidé en 2022 de ne pas convier les ambassadeurs russe et bélarusse en raison de la guerre en Ukraine, et l'ambassadeur iranien en raison de la répression du mouvement de protestation. Ces trois représentants sont conviés cette année.

"Il est clair que le monde se divise de plus en plus en sphères et que le dialogue entre points de vue divergents est de plus en plus réduit", a estimé Vidar Helgesen, le directeur de la Fondation, dans un communiqué.

"Pour inverser cette tendance, nous élargissons notre invitation à célébrer et comprendre le prix Nobel et l'importance d'une science libre, d'une culture libre et de sociétés libres et en paix", ajoute-t-il.

Plusieurs responsables politiques suédois, dont les leaders écologistes, du centre et de la gauche, ont dit qu'ils boycotteraient le dîner de gala en raison de l'invitation de l'ambassadeur russe.