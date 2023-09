Premier League - L'espoir anglais Palmer passe de Manchester City à Chelsea

Le montant du transfert, non communiqué, est de 40 millions de livres, avec 2,5 de bonus possibles, ce qui pourrait gonfler le chèque jusqu'à quasiment 50 millions d'euros, d'après les médias anglais.

Avec Palmer, Chelsea dépasse la barre des 500 millions d'euros dépensés cet été. Les Blues, de loin les plus dépensiers en Europe, ont investi plus d'un milliard de livres en trois fenêtres de mercato depuis l'arrivée du propriétaire américain Todd Boehly en mai 2022.

"J'ai rejoint Chelsea parce que le projet me plait et pour l'opportunité que je vais avoir d'essayer de montrer mon talent. C'est une équipe jeune et affamée et j'espère qu'on pourra faire des choses spéciales ici", a déclaré l'international Espoirs anglais, cité par son nouveau club.

Utilisé comme ailier droit, Palmer a profité du départ de Riyad Mahrez en Arabie saoudite pour gagner du temps de jeu en début de saison avec City. Il a marqué contre Arsenal au Community Shield (1-1, défaite aux tirs au but) et contre le Séville FC en Supercoupe d'Europe (1-1, victoire aux tirs au but). Mais Pep Guardiola ne l'a que très peu utilisé en championnat.

Le recrutement de l'ailier belge Jérémy Doku en provenance de Rennes l'a éloigné encore un peu plus de Manchester City, où la concurrence est vive à ce poste avec Bernardo Silva et Phil Foden.

Formé chez les Citizens, Palmer a remporté le championnat d'Europe avec les Espoirs anglais l'été dernier.