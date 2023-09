Premier League - Manchester City signe Matheus Nunes

Nunes a signé un contrat de cinq saisons avec les champions d'Angleterre en titre et vient donc renforcer l'entrejeu mancunien alors que Kevin De Bruyne devrait être absent plusieurs mois à cause d'une blessure à la cuisse droite.

Formé au Portugal, Nunes avait rejoint les U23 du Sporting Portugal en 2019 pour moins d'un million d'euros avant d'intégrer l'équipe première un an et demi plus tard. Après deux saisons, il est transféré à Wolverhampton pour 45 millions d'euros avec à la clé un contrat portant sur cinq saisons. Il n'aura finalement joué que 41 matchs avec les Wolves avec un but et une passe décisive à la clé.