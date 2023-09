Qualifications Euro U21 2025 - Gill Swerts nouveau coach des espoirs: "J'étais surpris, car je n'avais pas postulé"

Après six saisons passées à l'Antwerp, où il entraînait l'équipe U23 qui évolue en Nationale 1, Swerts s'apprête à relever "un nouveau défi" avec les U21 belges. "J'étais concentré sur la préparation avec l'Antwerp puis j'ai lu mon nom dans la presse. J'étais surpris car je n'avais pas postulé pour le poste. L'Union belge m'a contacté et les discussions se sont bien passées. Je suis content de recevoir cette chance et j'ai hâte de débuter cette nouvelle campagne", a déclaré Swerts.

En succédant à Jacky Mathijssen, remercié après l'élimination en phase de poules du dernier Euro, l'ancien Diable Rouge (17 caps) "espère amener une nouvelle dynamique". "Je veux produire un football basé sur la possession car on est plus dangereux quand on a le ballon. Pour gagner des matches, ce sera important de combiner ce jeu de possession à une bonne assise défensive.

Quatre jours après l'officialisation de sa nomination, l'ancien joueur de Feyenoord et de l'AZ Alkmaar a déjà dévoilé sa première liste ce vendredi pour le premier match de qualification pour l'Euro 2025 contre le Kazakhstan le lundi 11 septembre. "Il y a un gros travail de scouting qui a été fait avec Francky Vercauteren notamment pour construire un noyau large. J'ai pu établir une sélection avec des joueurs qui ont pris de l'expérience à l'Euro et d'autres talents qui intègrent le groupe."