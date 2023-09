Rentrée judiciaire - Certains juges d'instruction "ne jouent pas le jeu de la priorisation des enquêtes"

"Depuis juin 2021, 18 réunions de la commission de pondération ont eu lieu. Au total, 380 dossiers émanant du parquet de Bruxelles, du parquet fédéral, de l'auditorat du travail de Bruxelles et du parquet général de Bruxelles ont été discutés. Il s'agit de dossiers concernant la corruption, le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, la fraude à la TVA, les faillites frauduleuses, la fraude et l'abus de confiance, l'abus de biens sociaux, etc. Une note de 1 (priorité) ou de 2 (routine) a été attribuée à 294 dossiers. En revanche, 86 dossiers ont reçu une note de 3 (aucun traitement)", a expliqué Johan Delmulle.

"Même si le fonctionnement de la commission de pondération a été expliqué en détail aux juges d'instruction bruxellois, il apparaît néanmoins que certains refusent de souscrire à cette priorisation. Ils estiment que les capacités d'investigation financière spécialisées de la police judiciaire fédérale de Bruxelles dans leurs recherches devraient être utilisées simplement parce qu'ils les sollicitent", a critiqué le procureur général.